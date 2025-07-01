Marmara beşik gibi: Bursa'da bir deprem daha oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1 Temmuz 2025 Salı günü Marmara Bölgesi’nde art arda meydana gelen iki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, ilk deprem saat 11.47’de Gemlik merkezli olarak kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken, derinliğinin ise 9.82 kilometre olduğu bildirildi. Bu sarsıntı, Bursa ve çevresindeki illerde hissedildi. 13.05’te yaşanan ikinci sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 10.14 kilometre olarak ölçüldü.