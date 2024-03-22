Marmara Denizi'nde petrol aranacak

Marmara Denizi'nde petrol aranacak. Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale paftaları için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ruhsat verildi.

Marmara Denizi'nde petrol aranacak
Editör: Yasin Kerim Aşan

Cudi ve Gabar'ın ardından rota Marmara’ya çevrildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Şırnak, Siirt ve Van’dan sonra Marmara Denizi’ndeki 3 sahada daha petrol arayacak.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale paftaları için TPAO’ya 3 petrol arama ruhsatı verdi.

TPAO, Marmara Denizi'ndeki 95 bin 55 hektar alanda, 8 yıl süreyle petrol arama faaliyetleri yürütecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# marmara denizi # petrol # TPAO
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