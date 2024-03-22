Marmara Denizi'nde petrol aranacak
Marmara Denizi'nde petrol aranacak. Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale paftaları için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ruhsat verildi.
Cudi ve Gabar'ın ardından rota Marmara’ya çevrildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Şırnak, Siirt ve Van’dan sonra Marmara Denizi’ndeki 3 sahada daha petrol arayacak.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale paftaları için TPAO’ya 3 petrol arama ruhsatı verdi.
TPAO, Marmara Denizi'ndeki 95 bin 55 hektar alanda, 8 yıl süreyle petrol arama faaliyetleri yürütecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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