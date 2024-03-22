Bursa'da tır ile midibüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Bursa'nın İznik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İznik-Orhangazi kara yolunda bir tır ile işçileri taşıyan servis midibüsü çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Bursa'da tır ile midibüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Editör: Yasin Kerim Aşan

Bursa'nın İznik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İznik-Orhangazi kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Fatih K. idaresindeki 06 CKC 118 plakalı tır, Boyalıca Mahallesi yakınında karşı yönden gelen İbrahim C'nin kullandığı 77 ABY 036 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Feci kazada, sürücüler Fatih K. ve İbrahim C. ile midibüsteki işçilerden Burak P, Muhammet Y, Murat G, Medine A, Bahadır B. ve Sebahat B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tırda bulunan kameranın kayıtlarında, otobüsün şerit değiştirdiği sırada kazanın yaşandığı görülüyor. Kazaya karışan tırda, olay sırasında "Bu Akşam Ölürüm" şarkısının çalması dikkati çekti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bursa # iznik # trafik kazası
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