Marmara’da faylar kırılıyor: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çarpıcı açıklamalar

23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Marmara Bölgesi'nde sarsıntılar devam ediyor. Silivri, Büyükçekmece ve Marmara Ereğlisi merkezli depremler art arda meydana gelirken, 13 Mayıs’ta Silivri’de 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu depremlerin “artçı mı, öncü mü?” olduğu sorusu gündemdeki yerini korurken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"MARMARA BATIDAN DOĞUYA KIRILDI"

Marmara Bölgesi’ndeki depremlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, Marmara'nın batıdan doğuya kırıldığını ifade etti. Bektaş, "Batıda ve doğuda 7’den büyük deprem üreten güçlü Ganos ve İzmit Fayları arasında kalan Zayıf Merkezi Marmara Fayı, 7’den küçük deprem üretir. Güçlü faylar batıdan doğuya, 1912 ve 1999’da 7’den büyük deprem üreterek kırılmıştır" dedi.

Prof. Dr. Bektaş, Marmara'daki fay hattını "San Andreas" fay hattına benzeterek, dikkat çekici bir paylaşımda daha bulundu. Bektaş, "Zayıf Merkezi Marmara Fayı, 1963 Adalar 6,4 ve 2025 Silivri 6,2 depremleriyle kırılmıştır. Gelecekteki Marmara depremi, olasılıkla büyük deprem enerjisi biriktiremeyen Zayıf (sürünen-kayan-creep) Merkezi Marmara Fayı'nda gelişecektir. Tıpkı San Andreas Fayında olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI BİTTİ Mİ?

Sosyal medya üzerinden bir takipçisinin "Büyük deprem olasılığı bitti mi?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Bektaş, "Merkezi Marmara'nın kırılmayan yerleri 7'den küçük deprem üretebilir. Özetle fayın güçlü kabuğu uzun zaman aralığında büyük depremle, zayıf kabuğu ise daha kısa zaman aralıklarıyla orta büyüklükte depremle batıdan doğuya kırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DEPREMLER İLERLEYEN DÖNEMDE ÇOĞALACAK"

Prof. Dr. Osman Bektaş, Ekol TV yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin neredeyse tamamının deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Bektaş, "Farklı yerlerde art arda depremler oluyor. Bu durum tesadüf değil, birbirinden bağımsız değil. İzmir, Manisa, Kütahya, Muğla, Isparta ve Afyonkarahisar’da deprem riski artıyor. Bu depremler ilerleyen dönemde çoğalacak" dedi.

"TUZ GÖLÜ FAYI SESSİZ, TEHLİKE BÜYÜK"

Bektaş ayrıca, Tuz Gölü Fayı’nda son 50 yılda büyük bir deprem yaşanmadığını, sadece 4-5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildiğini belirtti. Ancak bu fayın 6 ila 6,5 büyüklüğünde deprem üretebileceği uyarısında bulundu. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının yanı sıra Konya ve Ankara civarında da deprem riskinin bulunduğunu vurgulayan Bektaş, "Yağmurdan nasıl şemsiye ile korunuyorsak, depreme karşı da tedbir almalıyız. Deprem doğal bir olay, engellenemez ama zararları azaltmak elimizde." ifadelerini kullandı.