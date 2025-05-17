Mehmet Şimşek duyurdu! Kamu ihalelerinde dijital dönem başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihalelerinde devrim niteliğinde bir değişikliğin sinyalini verdi. Bakan Şimşek, milletvekillerinin kamu ihaleleriyle ilgili yazılı soru önergelerine verdiği cevapta, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uygun şekilde dijitalleşeceğini duyurdu. Yapılacak düzenleme ile birlikte, kamu alımlarında tekliflerin gönderilmesi, aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması, sözleşmenin imzalanması ve yürütülmesi işlemlerinin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirileceğini belirtti.

YÖNETMELİK 1 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Haber Global'e göre, Bakan Şimşek, hazırlanan "Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği"nin 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Şimşek, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da da belirtildiği üzere, kamu alımlarının dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen bir satın alma yaklaşımıyla güncelleneceğini ifade etti. Yeni uygulamanın şeffaflığı, hesap verebilirliği ve rekabeti artırarak kamu ihalelerine katılımı daha geniş bir yelpazeye yaymayı hedeflediğini belirtti.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK ARTACAK

Yeni düzenleme kapsamında, kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılması planlanıyor. Şimşek, “Kamu alımlarında açık ihale usulünün kullanımını artıracak şekilde yeniden tanımlanacak bu uygulama, değişen ve gelişen ihtiyaçlara uyum sağlayacak” dedi. Şeffaflık ilkesinin güçlendirilmesi, ihale süreçlerinin daha denetlenebilir hale getirilmesi ve istisna süreçlerinin daha sıkı takip edilmesi amaçlanıyor.

ŞİMŞEK’TEN SOSYAL MEDYA İDDİALARINA YANIT

Bakan Şimşek, sosyal medyada hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi. Şimşek, 2018-2023 yılları arasında Londra'da edindiği 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada "ihale kralı" olarak lanse edilmesine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan olmadığım Temmuz 2018-Mayıs 2023 döneminde Londra ve Batman'da çekilmiş birkaç fotoğrafla algı operasyonu yürütülmektedir. Sosyal medyada 'ihale kralı' olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller, bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman'da çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek, bakanlık görevi sırasında tüm mal varlığının beyan edildiğini, iddiaların asılsız olduğunu belirtti. İngiltere'de Abdurrahman Reşitoğlu ile kurduğu şirketin sadece konut alımı amaçlı olduğunu, başka ticari bir faaliyeti olmadığını ifade etti. Şimşek, “Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır.” diyerek iddiaların asılsız olduğunu yineledi.