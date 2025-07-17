Marmaray’da zam protestosu! Kamu işçileri iş bırakıyor, seferler aksayacak

İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray’da sabah saatlerinden itibaren seferlerde aksamalar meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da görev yapan makinistler, hükümetin kamu işçilerine sunduğu zam teklifini protesto ederek iş bıraktı. Yaşanan aksamalara ilişkin Marmaray’dan yapılan açıklamada ise “genel bakım çalışması” ifadesi kullanıldı.

Halk TV’ye göre, Marmaray’da görev yapan makinistler, hükümetin kamu işçilerine sunduğu 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklifine tepki göstererek iş bırakma eylemi başlattı. İş bırakma kararı özellikle sabah saatlerinde İstanbul trafiğini etkiledi, seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.

TÜRK-İŞ: “NETİCE ELDE EDİLEMEMİŞTİR”

Eylemin arka planında toplu sözleşme süreci bulunuyor. Hükümetin teklifini kabul etmeyen sendikalar, müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine sahaya indi. Türk-İş tarafından yapılan açıklamada, “Bu akşam Cumhurbaşkanlığında komisyonla yapılan görüşmenin sonucunda kamu çerçeve protokolü için olumlu bir netice elde edilememiştir. Eylemlerimiz devam etmektedir” denildi.

RESMİ AÇIKLAMA: “GENEL BAKIM ÇALIŞMASI”

Marmaray resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yaşanan aksamalar bakım çalışması olarak duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Genel bakım çalışması yapılacağından, Pendik-Ataköy arası çalışan trenlerimiz 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası çalışmaktadır.”

“Sirkeci-Kazlıçeşme Yüzeysel hattı, genel bakım çalışmaları yapılacağından 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle kapatılacaktır.”