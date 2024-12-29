Marul tarlasına baskın! Hırsızlar çuval çuval götürdü

İzmir’in Tire ilçesinde, tarladan 52 çuval marul çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Olay, Mahmutlar Mahallesi’nde yaşanan devriye sırasında ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Marul tarlasına baskın! Hırsızlar çuval çuval götürdü
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında bir park halindeki araçta şüpheli tavırlar sergileyen S.A.’yı fark etti. Araştırma başlatan ekipler, marul tarlasına yakın bir bölgede N.T. ve A.T.'yi yakalayarak suçüstü yaptı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin 52 çuval marul çaldığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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