Marul tarlasına baskın! Hırsızlar çuval çuval götürdü

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında bir park halindeki araçta şüpheli tavırlar sergileyen S.A.’yı fark etti. Araştırma başlatan ekipler, marul tarlasına yakın bir bölgede N.T. ve A.T.'yi yakalayarak suçüstü yaptı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin 52 çuval marul çaldığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.