Bakan Fidan'a yönelik asılsız paylaşımlar yalanlandı: DMM'den çarpıcı açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklamada, Bakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerine karşı tavır belirttiği hatırlatıldı. Bakan Fidan, görüşmesinde, PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurguladı.

ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ

Açıklamada ayrıca, Bakan Fidan'ın görüşmesinde, herhangi bir etnik köken veya inançtan bahsedilmeden, terör örgütlerinin isimleriyle işaret edildiği ifade edildi. DMM, bu açıklamaların terör örgütleri tarafından yanlış bir şekilde yansıtıldığına dikkat çekerek, kamuoyunun bu manipülasyonlara karşı dikkatli olmasını tavsiye etti.

Açıklamada; "Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.