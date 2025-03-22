MASAK raporunda çarpıcı detaylar! İmamoğlu hakkında taşınmaz ve danışmanlık iddiaları

Raporda, Ekrem İmamoğlu ile FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin TL’lik danışmanlık anlaşması yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Analiz Raporu'nda, Ekrem İmamoğlu'nun adına kayıtlı çok sayıda taşınmaz bulunduğu kaydedildi. Raporda, İmamoğlu’nun Balıkesir, İstanbul ve Çanakkale’de 17 taşınmazı satış yoluyla edindiği, ayrıca babası Hasan İmamoğlu’ndan Balıkesir-Erdemir’de konumlu 5 taşınmazın bağış yoluyla geçtiği ifade edildi.

Raporda, Ekrem İmamoğlu hakkında 2020-2025 yılları arasında "dolandırıcılık", "suç işlemeye tahrik", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "basit tehdit", "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "yargı görevini yapanı etkileme", "görevi kötüye kullanma", "kamu faaliyetinin engellenmesi" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtlarının bulunduğu bilgisi yer aldı.

Raporda ayrıca, FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağladığı gerekçesiyle tutuklanan Erkan Karaarslan’a ait şirketlere İstanbul’un Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplam 10 milyon 329 bin TL’lik danışmanlık ücreti aktarıldığı ifade edildi. İmamoğlu ile Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin TL’lik danışmanlık anlaşması yapıldığı yönünde istihbari bilgiler bulunduğu da raporda yer aldı.