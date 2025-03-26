MASAK'tan açıklama: Rapor süreci nasıl işliyor?

MASAK’ın yazılı açıklamasında, analiz ve inceleme süreçlerinin yetkili uzman yardımcıları tarafından yürütüldüğü vurgulandı. Hazırlanan raporların başkanlığın değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra işleme alındığı hatırlatılarak, “Bu nedenle sürecin yalnızca raporu hazırlayan uzman yardımcısının inisiyatifiyle yürütüldüğünden bahsedilemez.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, MASAK tarafından hazırlanan raporların yalnızca talepte bulunan makama iletildiği ve başkanlık dışında herhangi bir makamın bilgisine veya onayına sunulmadığı belirtildi. Ayrıca, sürece bakanlık yönetim mercilerinin dahil olmasının mümkün olmadığı da ifade edildi.