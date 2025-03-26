MASAK'tan açıklama: Rapor süreci nasıl işliyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili MASAK raporlarını eleştirmişti. Özel’in bu eleştirilerine Mali Suçlarla Mücadele Kurulu’ndan (MASAK) yanıt geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MASAK'tan açıklama: Rapor süreci nasıl işliyor?
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MASAK’ın yazılı açıklamasında, analiz ve inceleme süreçlerinin yetkili uzman yardımcıları tarafından yürütüldüğü vurgulandı. Hazırlanan raporların başkanlığın değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra işleme alındığı hatırlatılarak, “Bu nedenle sürecin yalnızca raporu hazırlayan uzman yardımcısının inisiyatifiyle yürütüldüğünden bahsedilemez.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, MASAK tarafından hazırlanan raporların yalnızca talepte bulunan makama iletildiği ve başkanlık dışında herhangi bir makamın bilgisine veya onayına sunulmadığı belirtildi. Ayrıca, sürece bakanlık yönetim mercilerinin dahil olmasının mümkün olmadığı da ifade edildi.

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