Mavi Vatan 2025 Tatbikatı 3 denizde yapılacak! Tatbikat 7-16 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek
Mavi Vatan 2025 tatbikatı başlıyor. 7-16 Ocak günleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de yapılacak tatbikata 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel katılacak. Yılın ilk deniz tatbikatına kara, hava ve sahil güvenlik komutanlıkları da katılacak.
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Türk Deniz Kuvvetleri komutanlığının düzenleyeceği Mavi Vatan 2025 Tatbikatı 7-16 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Tatbikat Karadeniz Marmara Ege ve Akdeniz’de icra edilecek.
Yılın ilk tatbikatına kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığından da katılım olacak.
Tatbikata, Barbaros sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyon projesi kapsamında modernizasyon faaliyetleri tamamlanan ilk gemi TCG Oruçreis'te katılacak.
Mavi Vatan 2025 tatbikatının ayrıntılarını Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan, Kocaeli Gökcük'te bulunan Deniz Harp Merkezi Komutanlığında açıkladı.