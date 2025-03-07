Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme: FETÖ’nün kaçış formu ortaya çıktı

FETÖ’ye finansal destek sağladığı belirlenen Maydonoz Döner soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Örgütün, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıracağı üyeleri için özel bir form hazırlattığı ve bu formun ayrıntılı şekilde doldurularak internet üzerinden yüklenmesini istediği tespit etti.

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Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme: FETÖ’nün kaçış formu ortaya çıktı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün finansal yapılanmasına yönelik restoran zincirine 32 ilde operasyon düzenlenmişti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgütün yasa dışı faaliyetlerine dair yeni delillere ulaşıldı.

Antalya’daki şubelerin koordinasyonunu sağlayan Levent Doğan’ın, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlar arasında olduğu daha önce belirlenmişti. Eski Yüzbaşı Doğan, hakkında verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasına rağmen Antalya’da bir hücre evinde saklanıyordu. Mayıs 2024’te yakalanan Doğan’ın bilgisayarında Maydonoz Döner ile FETÖ arasındaki bağlantıyı ispatlayan belgeler bulundu. Cep telefonunda ise yurt dışına kaçış hazırlıklarıyla ilgili örgütsel talimatlar tespit edildi.

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, ele geçirilen belgelerde FETÖ’nün yasa dışı yollarla yurt dışına kaçıracağı örgüt üyeleri için özel bir form hazırladığı görüldü. Formun detaylı şekilde doldurulup internet üzerinden belirlenen sunuculara yüklenmesi gerektiği belirtiliyordu.

Doğan’ın, FETÖ tarafından kendisine yönlendirilen ve yurt dışında olduğu değerlendirilen Ali ve M. Salih kod isimli örgüt yöneticileriyle yazışmalar yaptığı tespit edildi. Mesaj içeriklerinde, Doğan’ın örgüt içindeki kod adının "Oğuz" olduğu, kaçış için 10 bin avro hazırladığı bilgisi yer aldı.

Ayrıca, Doğan’ın çeşitli güvenlik önlemlerine ilişkin talimatların bulunduğu formu telefon üzerinden doldurduğu belirlendi. Formdaki örgütsel referans bölümüne ise Almanya’da firarda olan asker mahrem imam Ersin Hançerli’nin ismini yazdığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerin, FETÖ’nün yasa dışı kaçış organizasyonuna yönelik operasyonların genişletilmesini sağlayacağı belirtiliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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