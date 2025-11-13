MEB 15 bin öğretmen ataması 2025 başvuru tarihleri açıklandı! e-Devlet başvuru ekranı ve sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atama takvimini yayımladı. Başvurular 17-21 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak, sonuçlar ise 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin beklenen duyuruyu yayımladı. Toplam 15 bin öğretmen kontenjanı için başvuru süreci 17 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

MEB’in yayımladığı kılavuza göre adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru ekranına giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci 21 Kasım Cuma günü saat 16.00’da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem üzerinden yeni başvuru alınmayacak.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilan edilecek. Sonuçlar hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde hem de e-Devlet platformunda erişime açılacak.

Ataması yapılan öğretmenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacakları açıklandı.

MEB, 7315 Sayılı Kanun kapsamında işlemleri tamamlanan adayların göreve başlama sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmenin ayrıca duyurulacağını bildirdi.

