Meclis Filistin Gündemiyle Toplandı

Basına kapalı devam eden Meclis Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sunum yaptı. Konuşmalar sonrası grubu bulunan 6 parti sivillere yönelik saldırıları kınadı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları üzerine Meclis'te özel oturum düzenlendi. Açış konuşmasını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, Israil’in Filistin topraklarındaki işgaline sessiz kalan Birleşmiş Milletler ve Batılı ülkelere tepki gösterdi:





- Türkiye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Çoğu ülkeler katliamı görmezden gelirken, tiyatro izler gibi izlerken, öldürülen çocuklar için kıllarını kıpırdatmazken TBMM'nin insani sorumluluğu kuşatmak için bu oturumu üstlenmesi ve bunu kamuoyu ile paylaşması öneme sahiptir. Türkiye'nin öncülüğünde bu sorun çözülecek.

Kurtulmuş'un konuşması sonrası basına kapalı devam eden Meclis Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yaptı:

- 1967 sınırlarında bağımsız egemen başkenti kudüs olan filistin devleti kurulmalıdır ve tanınmalıdır.İki toplum iki devletli çözümden başka çözüm yoktur. Yasa dışı yerleşimciler meselesi… insanlar tehcir edilerek orayla alakası olmayan insanlar aykırı şekilde yerleştirilmiştir. Mescidi aksa başta olmak üzere tüm kutsalların korunması ve saygı gösterilmesi gerekmektedir.



Konuşmalar sonrası grubu bulunan 6 parti sivillere yönelik saldırıları kınadı. Meclis'ten yayınlanan ortak bildiride "Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı. Toplu cezalandırma mahiyetindeki uygulamalardan kaçınılmalı. Hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.