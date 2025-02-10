Meclis yarın toplanıyor: Bolu yangınına ilişkin komisyon üyeleri seçilecek

TBMM Genel Kurulu, saat 15:00'te toplanacak. Gündemde, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre, mesleğinde fiilen 8 yılını tamamlayan hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak Türkiye Adalet Akademisi'ne atanabilecek.

Bolu’daki Yangın Faciası için Komisyon

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlenecek. Komisyon, 22 üyeden oluşacak ve çalışma süresi 3 ay olacak. Ayrıca komisyon, yerinde incelemelerde bulunabilecek.

Dışişleri Komisyonu ve Uluslararası Anlaşmalar

Öte yandan, Dışişleri Komisyonu, çeşitli uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifini ele alacak. Salı ve Çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasal partiler, grup toplantılarını gerçekleştirecek.