Meclis yarın toplanıyor: Bolu yangınına ilişkin komisyon üyeleri seçilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 11 Şubat'ta çalışmalarına başlayacak. Yarın yapılacak toplantıda, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin Araştırma Komisyonu üyeleri belirlenecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Meclis yarın toplanıyor: Bolu yangınına ilişkin komisyon üyeleri seçilecek
Yayınlanma:

TBMM Genel Kurulu, saat 15:00'te toplanacak. Gündemde, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre, mesleğinde fiilen 8 yılını tamamlayan hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak Türkiye Adalet Akademisi'ne atanabilecek.

Bolu’daki Yangın Faciası için Komisyon

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlenecek. Komisyon, 22 üyeden oluşacak ve çalışma süresi 3 ay olacak. Ayrıca komisyon, yerinde incelemelerde bulunabilecek.

Dışişleri Komisyonu ve Uluslararası Anlaşmalar

Öte yandan, Dışişleri Komisyonu, çeşitli uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifini ele alacak. Salı ve Çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasal partiler, grup toplantılarını gerçekleştirecek.

İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek?İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek?Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

tbmm meclis komisyon
Günün Manşetleri
Murat Sancak, sahadan çekilme kararını Ulusal Kanal’da anlatacak!
Maaş farkları hesaplara yatıyor
Bolu yangınına ilişkin komisyon üyeleri seçilecek
Kurultayda ‘para karşılığı oy’ iddiası!
AKOM’dan kritik uyarı!
Suriye’nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi!
45 şüpheli yakalandı!
Ege’de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DEM Partili belediyeler teröristlere iş kapısı oldu
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı!
İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek?
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Ankara’da dehşet! Anne iki çocuğunu öldürdü Ankara’da dehşet! Anne iki çocuğunu öldürdü