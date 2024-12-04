Meclis'e 9-20 Aralık tarihlerinde ziyaretçi alınmayacak

TBMM Genel Sekreterliği, milletvekillerine gönderdiği yazıda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin görüşüleceği 9-20 Aralık 2024 tarihleri arasında Meclis Genel Kurulu'nun her gün çalışacağı bilgisini verdi.

Yazıya göre, 9 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de, 20 Aralık Cuma günü ise saat 14.00'te başlayacak olan görüşmeler, diğer günlerde ise 11.00'de başlayacak ve günlük program tamamlanana kadar devam edecektir.

Bu dönemde, 9-20 Aralık tarihleri arasında, görevliler dışında Meclis'e ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacak. Bu uygulama, milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin bir şekilde katılabilmesi amacıyla alınmış bir karar olarak belirtiliyor.