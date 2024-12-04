MHP'li İsmet Büyükataman'dan Özgür Özel'e sert tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükataman, "Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
MHP'li İsmet Büyükataman'dan Özgür Özel'e sert tepki
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İsmet Büyükataman, Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik haklı eleştirilerine cevap vermekten kaçtığını, dün TBMM kürsüsünde "Gazi Meclise yakışmayacak bir nezaketsizliğe imza attığını" ifade etti.

Özgür Özel'in yaptığı "yakışıksız davranışın söyleyecek sözünün kalmadığının, CHP'nin tükenişinin ve aziz millete verecek bir cevabının olmadığının ilanı olduğunu" savunan İsmet Büyükataman, şunları kaydetti:

"Emperyalizmin DEM'inde fokur fokur kaynayan CHP ve Özgür Özel, milletten ve demokrasiden umudunu kestiğini bir kez daha TBMM kürsüsünde göstermiştir. Kutuplaşmadan beslenen, fonlanmış kalemlerle ayakta durabilen, demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP'nin maskesi düşmüştür.

Özgür Özel'in söyleyecek sözü bitmiş, gerçek yüzü görünmüş, kürsülerde geçirdiği öfke krizlerinin kurbanı olmuştur. Özgür Özel'e ve CHP'ye söyleyeceğimiz şudur; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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