Meclis'teki Fezleke Sayısı 733'e Ulaştı! 512 Fezleke HEDEP Milletvekillerine Ait

HDP'nin yeni partisi HEDEP hakkında Meclis'e 512 fezleke gönderildi. Hakkında en çok fezleke verilen isim ise HEDEP'li Salihe Aydeniz oldu.

Meclis'teki Fezleke Sayısı 733'e Ulaştı! 512 Fezleke HEDEP Milletvekillerine Ait
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Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davasını sürüncemede bıraktığı HDP'nin, kapatılmaya karşı önlem olarak önce Yeşil Sol ismiyle kurduğu, ardından Kandil'den gelen talimatla HEDEP olarak ismini değiştirdiği parti hakkında Meclis'e 512 fezleke verildi. Meclis'e en çok fezleke HEDEP'li Salihe Aydeniz hakkında geldi.

HEDEP'le İlgili 512 Fezleke Meclis'te

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Karma Komisyona havale edildi. Komisyondaki fezleke sayısı 733'e ulaştı. Bu fezlekelerden 512'si HEDEP milletvekilleri hakkında hazırlananlardan oluşuyor. HEDEP milletvekillerinin fezlekeleri, terör örgütü üyeliği ile örgüt propagandası suçlarını da kapsıyor.

HEDEP'li Salihe Aydeniz Hakkında 97 Fezleke

En çok fezleke HEDEP Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlandı. Aydeniz'in fezleke sayısı 97 oldu. İsnat edilen suç türlerine bakıldığında ise en çok 326 dosyayla terör örgütü propagandasından fezleke bulunuyor. Bunun yanı sıra fezlekeler, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini aşağılama, kamu görevlisine hakaret, silahlı terör örgütü üyeliği, Cumhurbaşkanına hakaret, tehdit ve iftira suçlarını içeriyor.

Meclis Başkan'ndan HEDEP'e ZiyaretMeclis Başkan'ndan HEDEP'e ZiyaretGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# HEDEP # meclis # fezleke # Salihe Aydeniz
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