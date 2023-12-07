Meclis Başkan'ndan HEDEP'e Ziyaret

Anayasa Mahkemesi kapatma davasını sürüncemede bırakırken, hükümetin HEDEP tavrı da tartışılıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş HEDEP'i ziyaret etti.

Meclis Başkan'ndan HEDEP'e Ziyaret
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 Yarım saat süren görüşme sonrası Kurtulmuş'un, “Siyasi diyaloğun yumuşatılması, fikir alışverişlerinin daha sağlıklı olması için güzel bir Meclis olur önümüzdeki dönem” sözleri dikkat çekti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'te HEDEP'i ziyaret etti. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

Yarım saat süren görüşme sonrası ikili kameralar karşısına geçti.

Anayasa Mahkemesi kapatma davasını sürüncemede bırakırken, hükümetin HEDEP tavrı da tartışılıyor. Zira Kurtulmuş'un açıklamada, “siyasi diyalogun yumuşatılması” temennisi dikkat çekti.

HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın kongre sonrası tebrik ziyareti olduğunu söylemesi de oldukça önemliydi. Nitekim söz konusu kongrede terör örgütü elebaşının posterini açıldı ve bu yüzden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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