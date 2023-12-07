İstanbul'un Depreme Dayanıklı İlçeleri Belli Oldu!
Gemlik Körfezi'nde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki Marmara depremi sonrasında insanlar bu konuya ilgi duyuyor. İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri? İşte yanıtı...
Depremden ötürü kaygılanan İstanbullular, İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri sorusuna yanıt arıyor. Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem nedeniyle İstanbullular dayanıklı yerlere taşınmak istiyor. Bundan ötürü ise İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeleri araştırıyor. Bakın İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileriymiş, işte ayrıntılar...
İstanbul'un Depreme Dayanıklı İlçeleri
Uzman isim Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'te yaptığı açıklamada İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri sorusuna böyle yanıt verdi;
İstanbul'un sağlam zemine sahip alanlarına yönelik olaraksa Beykoz, Bebek, İstinye, Maslak, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar ve kuzeyini söyleyebilirim.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yerbilimci olan Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün açıklamalarına göre, Beykoz, Bebek, İstinye, Maslak, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri arasındadır.