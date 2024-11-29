Meclisten geçti: Sosyal Güvenlik Sisteminde yeni dönem

Engelliler İçin Emeklilik Düzenlemesi: Ekim 2008 öncesinde sigortalı olan engellilerin emeklilik işlemleri, vergi indirim belgesi yerine çalışma gücü kaybına göre belirlenecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülecek.

Esnaf Ahilik Sandığı: Uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi, 31 Aralık 2024’ten 1 Ocak 2028’e ertelendi.

Sağlık Verilerinin Korunması ve Kullanımı

Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na “Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi” başlıklı bir madde eklendi. Bu düzenlemeye göre:

Sağlık hizmetleri kapsamında toplanan kişisel veriler, kamu sağlığı, koruyucu hekimlik ve tedavi gibi amaçlarla işlenebilecek.

Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve güvenliği, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun olarak düzenlenecek ve denetlenecek.



Aile Hekimliği Düzenlemeleri

Aile hekimliği hizmetleri, mesai saatleri dışında sunulan bazı uygulamalar hariç ücretsiz olacak.

Hizmet saatleri, haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek.

Sağlık merkezlerinde toplanan gelirlerin kullanım kriterleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Bakanlıkça düzenlenecek.



İşsizlik ve Sigorta Düzenlemeleri

İş kazası, meslek hastalığı ve diğer durumlarda ödenek hesaplama sistemleri yeniden düzenlendi.

Özel sektör işverenlerine sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi, 4 puana düşürülecek.



Genel Sağlık Sigortası ve Yabancı Öğrenciler

Yabancı uyruklu öğrenciler, belirli koşullarda genel sağlık sigortası kapsamına alınabilecek.

Yurtdışından gelen öğrencilerin primleri, prime esas kazanç alt sınırının %4’ü olarak belirlendi.



Klinik Araştırmalar İçin Yeni Düzenlemeler

Kamu hastaneleri ve üniversitelerde yapılan klinik araştırmalarda, katılımcıların sosyal güvenlik ve sağlık hakları korunacak.



Katılım Payı Düzenlemesi

Ayakta tedavi, hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınan katılım payı 20 TL olacak. Sevk edilen hastalar için bu miktar yarıya kadar azaltılabilecek.