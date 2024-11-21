Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddianame ortaya çıktı

İddianamede, Mehmet Ali Erbil'in, yetkili olmayan yasa dışı bahis siteleri ve uygulamalar üzerinden teşvik edici videolarda yer aldığı belirtildi. Özellikle kamuoyunun yakından tanıdığı bir kişi olarak, "emekli maaşı tutarında kazanç" ifadeleriyle gençlere ve çocuklara yönelik kolay para kazanma hırsı aşıladığı vurgulandı.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINDA YER ALDI

Hazırlanan iddianameye göre, Erbil'in söz konusu videolarda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı tarafından yetkilendirilmeyen platformların tanıtımını yaparak yasa dışı bahis ve kumar teşvikine aracılık ettiği ifade edildi.