Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeni karar

Başsavcılık, Ortaç ve Erbil’in tutuklanmasını talep etti.

Soruşturma, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen 23 şüphelinin kimliğini tespit etti. Bu şüpheliler arasında, şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve bazı sosyal medya fenomenleri de yer alıyor. Emniyet, operasyon kapsamında 16 şüpheliyi gözaltına aldı. 5 şüpheli yurtdışında bulunuyor, 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, mahkemeye sevk edildiklerinde pişman olduklarını belirttiler. Ortaç, kumarın kendisine büyük zararlar verdiğini ve Malta’da yaşadığı bir olayı örnek vererek, kumarın hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. Erbil ise, Malta'da kendilerini bu tür bir olaya dahil etmeye çalıştıklarını ve pişman olduğunu ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortaç ve Erbil'in serbest bırakılmasına karşı çıkarak, tutuklanmalarını istedi. 12 şüpheli tutuklanırken, biri 18 yaşından küçük iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarında, yargı sürecinin işleyeceğini ve suç şüphesi varsa gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.