Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu! Yılmaz'ın ailesinden açıklama geldi

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından 78 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz, dün öğle saatlerinde İstanbul'un Beşiktaş semtindeki evinde ölü bulunmuştu.

Ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri Mehmet Ali Yılmaz'ın evine gelirken yapılan ilk incelemede Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenilmişti.

Ekiplerin evdeki incelemelerinin ardından Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MEHMET ALİ YILMAZ'IN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeninin ne olduğuna ilişkin ailesinden açıklama geldi. Yılmaz'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Yılmaz'ın ailesince yapılan açıklamada, "En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik." ifadelerine yer verildi.

Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinin 26 Nisan Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği aktarılan açıklamada, "Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun." denildi.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Türk siyasetçi ve iş insanı Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948'de Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitiren Mehmet Ali Yılmaz, Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, 14. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır.

Mehmet Ali Yılmaz evli ve beş çocuk babasıydı.

Yılmaz, bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Yılmaz ayrıca futbolda havuz sistemini düzenleyen kişi olmuştur. Mehmet Ali Yılmaz Trabzonspor'a tesis de kazandırmıştır.

Mehmet Ali Yılmaz, medya alanında da yatırımları vardır. İnternet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve hâlâ yayın yapan Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşları kendisine aittir.