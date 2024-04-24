Faik Öztürk'ün beyninde pıhtı attı!

61 yaşındaki ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Bugün ünlü bir Alman cilt bakım cihaz markasının tanıtımına Safiye Soyman ile birlikte katılan Faik Öztürk beynine pıhtı attığını açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 20 gün önce Bodrum’da beyin kanaması geçirdiğini belirten 62 yaşındaki Faik Öztürk, bu nedenle vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini anlattı.

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?



Safiye Soyman ile ayrılmaz ikili olarak gösterilen Faik Öztürk, 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ’ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Liseyi Çankaya’da okumaya başlayan Öztürk, liseyi ikinci sınıftayken yarıda bıraktı. Eğitimine ara verdikten sonra bir fabrikada temizlik işine girdi. Kısa bir süre sonra da muhasebe alanına geçiş yaptı. 1982'de işten ayrılırken ise fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

Gönül Türküleri adlı albüm çıkaran Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine bağışladı. İkinci albümünün gelirini ise kekemelere bağışladı.

Ankara’daki bazı işletmelerin sahibi olan Faik Öztürk, Ankara Ticaret Odası’nda 3 dönem meclis üyeliği yapmıştır. Faik Öztürk, 2000 yılından beri Safiye Soyman ile birlikte yaşıyor.