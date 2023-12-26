Mehmetçiği Vuran Silahlar ABD ve İsveç'ten

Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu saldırının ardından PKK’nın elindeki silah ve teçhizatlar tartışılıyor. Son saldırılarda sonra etkisiz hale getirilen terörislerin de üzerinden ABD menşei silahlar çıktı. Bölgedeki mağaralarda da İsveç yapımı silahlar ele geçirildi.

AK Parti hükümetinin NATO’ya üye yapmaya hazırlandığı İsveç, terör örgütü PKK’ya, telsiz dinleme ve karıştırıcı sistemleri, gece görüş dürbünleri gibi dijital savaş cihazları ve sağlık malzemesi tedarik eden ülke konumunda…

İsveç'in PKK'ya verdiği AT-4 tanksavar füzesi Irak'ın kuzeyindeki mağaralarda Mehmetçiğin karşısına çıkıyor. İsveç yapımı tanksavar füzesi, karargah baskınlarında yoğun olarak kullanılıyor. Bu silah, piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek özelliğine de sahip.

Haziran 2002'de dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, PKK inlerinde ele geçirilen AT-4'lere dikkat çekmişti. "İsveç menşeili silahların kanıtlı belgeli elimizde" demişti.

İsveç'in PKK'ya temin ettiği silahlar içinde 84 mm’lik Carl Gustav Geri Tepmesiz Tüfek de dikkat çekiyor. Bu silah sistemi yivli yapısı nedeniyle tüfek olarak nitelense de aslında obüs ile bazuka arasında yer alan hafif bir top sistemi...

İsveç'in ürettiği bu silahta farklı mühimmat çeşidi kullanıldığından PKK'nın ağır ateş desteği ihtiyacını karşılıyor.

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde son saldırılara teröristlerin, ABD ve Avrupa menşeili uzun namlulu silahlar, el bombaları ve roketatarlar kullandığı da belirledi.