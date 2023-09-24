Mehmetçik'ten PKK'ya hava harekâtı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütleriyle sınır içinde ve sınır ötesinde kararlı mücadele devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detayları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı.

5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Kritik operasyona ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamayla birlikte teröristlerin tespit edilmesine ilişkin görüntüye de yer verildi.