Mehmetçik'ten PKK'ya hava harekâtı! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde hava harekâtı düzenlendi. MSB'den yapılan açıklamada, operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Terör örgütleriyle sınır içinde ve sınır ötesinde kararlı mücadele devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detayları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı.
5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
Kritik operasyona ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamayla birlikte teröristlerin tespit edilmesine ilişkin görüntüye de yer verildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2023
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.… pic.twitter.com/uHdfefjYsc