Memurlardan Bakan Şimşek'e "kara lastikli" tepki!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memurlara bir “Kara lastik ayakkabıyı” bile reva görmedi. Bakanlığın yayınladığı giyim yardımı başlığı altında ayakkabı için ayrılan 191 lira, memurlar tarafından protesto edildi.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memurlara bir “Kara lastik ayakkabıyı” bile reva görmedi. Bakanlığın yayınladığı giyim yardımı başlığı altında ayakkabı için ayrılan 191 lira, memurlar tarafından protesto edildi. Memurlar, 191 liraya dahi alınamayan kara lastikleri Şimşek’in giymesi için bakanlık önüne bıraktı.

KEMER SIKMA POLİTASININ BEDELİNİ KİMLER ÖDEYECEK

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kemer sıkma politikaları memurları da etkiledi. Memurların, toplu sözleşme masasında elde ettiği kazanımlar bakanlık bürokrasisine takıldı.

Memurlar tepkilerini: "Buradan Hazine ve Maliye Bakanına sesleniyorum. Sesimizi duyun, yazılarınızı derhal çekin. Sosyal maliyet oluşturmayın. Bu tasarruf değil, toplumsal maliyet üretmektedir. Kamu İşveren temsilcilerinin hiçbir şerhi olmadan 6 dönem boyunca sıkıntısız uygulanan Koruyucu Giyim kazanımımız, bugün ne oldu da engelleniyor?" diyerek gösterdi.

AYAKKABIYA 191 TL BEDEL BİÇTİLER

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı tarafından; 1 Nisan şakası olarak yorumladığımız Giyecek Yardımı Genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre; Takım elbise 677 ₺ Pantolon 143 ₺ Ayakkabı 191 ₺ Önlük 68 ₺ Gibi komik rakamlar açıklandı. 

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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