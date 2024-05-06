Menzil tarikatı liderinin oğlu Avrupa'da milyonluk araç ve korumalarla

Diyanet İşleri Başkanlğı'nın Gizli Tarikatlar Raporu'nda Menzil grubunun orta ve uzun vadede Türkiye'yi sıkıntılara sokabileceği vurgulanıyor.

Sosyal medyada sık sık lüks araçları ve gösterişli karşılamalarıyla gündeme gelen Menzil tarikatının kaynağı bilinmeyen serveti yine gündem oldu.



Tarikat liderlerinden Muhammed Fettah'ın oğlu Galip El Hüseyni, Avrupa'da milyonluk araç ve korumalarıyla görüntülendi.



Tarikat, Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un cenazesinde çakarlı ve tepe lambalı araçların da olduğu büyük bir konvoy ile de dikkat çekmişti.



Ayrıca Şeyh Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından tarikatta 'eş şeyhlik' kavramı getirildi. Böylece Erol'un üç oğlu tarikatı birlikte yönetiyor servetten ailenin tüm üyeleri faydalanıyor.



Öte yandan Menzil tarikatı, Diyanet'in Gizli Tarikatlar Raporu'nda "Menzil Grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini artırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır. Doğru olması halinde bu tezahürün ülkemizde orta ve uzun vadede sıkıntılara yol açacağı değerlendirilmektedir.” ifadeleriyle yer alıyor.



Aynı raporda Menzil tarikatının görüşlerinin gerçek İslam anlayışıyla bağdaşmadığı belirtiliyor.