Kayseri'de yabancı uyruklu şahsın midesinden 729 gram sentetik uyuşturucu çıktı!

Kayseri'de seyahat halindeyken durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından 729 gram sentetik uyuşturucu çıktı.

Kayseri'de yabancı uyruklu şahsın midesinden 729 gram sentetik uyuşturucu çıktı!
Editör: Metehan Gül
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu bir kişinin Kayseri'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda polis, kent girişinde şüphelinin içerisinde bulunduğu otobüsü durdurdu.

Yapılan üst aramasında uyuşturucu tespit edilemeyen şüphelinin karın bölgesindeki şişliği fark eden polis, şüpheliyi gözaltına alarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan muayenede, şüphelinin mide ve bağırsağında 100 kapsül içesinde 729 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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