Meral Akşener'den Özgür Özel'e Gönderme!

Dağılan altılı masanın yerel seçim krizi son görüşmeler ve gelen kararla gündeme yansımıştı.

CHP 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için İyi Parti'nin kapısını çalmıştı. İyi Parti ise Genel İdare Kurulu'nu toplayarak masaya gelen ittifak çağrısına oy çokluğuyla “red” kararı verdi.

İstifalarla sarsılan, 31 Mart 2024 için bir ivme arayan İyi Parti'de tartışmalar sürerken Genel Başkan Meral Akşener partisinin grup toplantısında seçimlerle ilgili konuştu. Parti ismi zikretmeyen Akşener, üstü kapalı dağılan altılı masaya yönelik mesajlar verdi.

Meral Akşener yaptığı açıklamada, "Adına ittifak dedikleri, manda ve himaye tuzağına, geçit vermeyeceğiz. Türk milletine, ölümü gösterip, sıtmaya razı eden; bu maskeli baloya, boyun eğmeyeceğiz! Bu mücadeleyi; Başkasının yazdığı senaryoya, figüran olmadan; Başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmadan; Başkasının sevabına da, günahına da ortak olmadan; Özü başımıza vereceğiz." dedi.