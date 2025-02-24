Mersin’de kamyonet sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin’de kamyonet sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Mersin’in Tarsus ilçesinin Çağbaşı Mahallesi’nde, O.Ö. adlı sürücünün kontrolündeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kaza anında araçta bulunan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü O.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, kamyonetteki 2 kişiyi yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaza sonrası sulama kanalına devrilen kamyonetin çıkarılması için yetkililer çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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