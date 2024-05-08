Mersin'de terör propagandası iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Mersin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de terör propagandası iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 Mayıs'ta Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Mersin'in Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 3 Mayıs'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 şüpheliyi yakalamış, adreslerde çok sayıda materyal ele geçirilmişti.

# Mersin
Çok Okunanlar
İstanbul Havalimanı'nda uçak kazası!
İstanbul Havalimanı'nda uçak kazası!
8 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
8 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2024 hava durumu...
Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2024 hava durumu...
Benzin ve motorine indirim geldi! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorine indirim geldi! İşte güncel fiyatlar...
İzmir'de tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı
Öne Çıkanlar Devlet Bahçeli Özgür Özel'e Sinan Ateş ile ilgili hodri meydan dedi | ULUSAL HABER Devlet Bahçeli Özgür Özel'e Sinan Ateş ile ilgili hodri meydan dedi | ULUSAL HABER İşçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı İşçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı