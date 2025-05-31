Mersin'de uyuşturucu kabusu! 387 bin 464 hapla yakalandı

Mersin’de uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda, TAG Otoyolu’nda durdurulan bir panelvanda 387 bin 464 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin'de uyuşturucu kabusu! 387 bin 464 hapla yakalandı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kritik bir operasyona imza attı. Gelen istihbarat üzerine, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe alınan M.A. yönetimindeki panelvan, Mersin gişelerinde kıskıvrak durduruldu.

Polisin detaylı arama yaptığı panelvanda tam 387 bin 464 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.A., olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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