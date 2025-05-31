Erdoğan ve Zelenski telefonda görüştü: İstanbul'da müzakere hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında olası barış müzakerelerini telefonda görüştü.

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Erdoğan ve Zelenski telefonda görüştü: İstanbul'da müzakere hazırlığı
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Görüşmede, müzakere sürecinin üçüncü turunun İstanbul’da yapılması ihtimali gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye'nin barış görüşmelerinin İstanbul’da sürmesinden yana olduğunu vurguladı.

Telefon görüşmesine dair açıklama yapan Zelenski ise, Erdoğan’la İstanbul’da bir sonraki toplantının olasılıklarını ve Ukrayna’nın hangi koşullar altında sürece katılım sağlayabileceğini ele aldıklarını belirtti. Ayrıca iki liderin, Ukrayna, Rusya, Türkiye ve ABD’nin katılımıyla liderler düzeyinde dörtlü bir zirve fikrini de değerlendirdiği aktarıldı.

Öte yandan Kremlin cephesinden de önemli bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın, Ukrayna ile barış görüşmelerinin ikinci turuna katılmak üzere 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’a bir heyet göndermeye hazırlandığını duyurdu. Rusya’nın Ukrayna tarafına yeni bir memorandum sunmaya ve resmi nota iletmeye hazırlandığı bildirildi.

Ankara ise Moskova ve Kiev arasında mekik diplomasisini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna ziyareti sırasında gerçekleşen Erdoğan-Zelenski görüşmesi, barış müzakereleri açısından yeni bir sürecin kapısını aralayabilir.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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