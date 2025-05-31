Şam’dan PKK/SDG’ye ret: Heyetin ziyaret talebi geri çevrildi

Suriye yönetimi, PKK’nın Suriye uzantısı SDG ile Şam'da yapılması planlanan görüşmeyi reddetti. SDG kaynakları, 7 kişilik bir heyetin daha önce imzalanan entegrasyon mutabakatının ayrıntılarını görüşmek üzere başkente gitmek istediğini; ancak Şam yönetiminin bu talebi geri çevirdiğini bildirdi.

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Şam’dan PKK/SDG’ye ret: Heyetin ziyaret talebi geri çevrildi
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PKK/SDG komutanlarından Ömer İdlibi, söz konusu heyetin 10 Mart'ta imzalanan mutabakata ilişkin detayları ele almak üzere cuma günü Şam'a gitmeyi planladığını açıklamıştı. Ancak Ronahi TV'nin aktardığına göre, Suriye yetkilileri, heyetin gelişini gerekçeli biçimde reddetti.

Habere göre Şam, SDG temsilcilerine ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yürütülen görüşmelerin sürdüğünü, bu nedenle programlarının uygun olmadığını iletti. Böylece SDG heyetinin girişimi karşılıksız kaldı.

Öte yandan Suriye Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında toplandı. Toplantının ardından konuşan Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, İsrail ile dolaylı temasların sürdüğünü açıkladı.

Mustafa, Suriye’nin 1974 tarihli "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"na bağlılığını koruduğunu vurgularken, ülkedeki etnik çeşitliliğe saygı duyduklarını belirtti. Bu kapsamda Kürtçe yayınların devlet televizyonlarında gündeme alınabileceğini ifade etti. Ayrıca Suudi Arabistan ile yakın zamanda kamuoyuna açıklanacak yeni yatırım projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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