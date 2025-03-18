Mersin’den 2016’da dağa götürülen Ömer için baba evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır’daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. 2016 yılında oğlu Ömer, Mersin’den dağa götürülen baba İsmail Akan, Mardin’in Nusaybin ilçesinden gelerek eski HDP il binası önünde devam eden oturma eylemine katıldı.

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Mersin’den 2016’da dağa götürülen Ömer için baba evlat nöbetine katıldı
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Diyarbakır’da aileler, PKK tarafından kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde süren evlat nöbetini, 2 bin 24. gününde de sürdürüyor.

Mersin’den 2016 yılında dağa götürülen oğlu Ömer için Mardin’in Nusaybin ilçesinden gelen baba İsmail Akan, evlat nöbetine katıldı ve oğlunun dönmesini beklediğini belirtti.

Akan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını beklediğini ifade etti ve "Silah kullanmak bizim işimiz değil. Oğlumun eve dönmesini bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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