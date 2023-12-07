Metal İşçisine Vatan Partisi’nden Destek

Türk Metal Sendikası işçileri, işveren sendikasının zam teklifini protesto etti.



Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası arasında 26 Eylül'de başlayan toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamadı. Yüzde 35'lik zam teklifine karşı emekçiler meydanlardan ses yükseltti.



İstanbul'da eylemin adresi Şişli'de bulunan Mess Binası oldu. İşçiler Mess binası önüne siyah çelenk bıraktı.



Türk Metal Sendikası Gebze 1. Nolu Şube Başkanı Mustafa Teke enflasyon ve hayat pahalılığına dikkat çekerek "Zafer direnen emekçinin ve metal işçisinin olacak” dedi.



İşçilerin eylemine Vatan Partisi İstanbul İl Örgütü katıldı. "İşçilerin yanındayız" vurgusu yapıldı.



İzmir’de yapılan eylemin adresi ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İzmir Şubesi önü oldu. Emekçilere Vatan Partisi İzmir İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk da destek verdi.



Türk Metal Manisa Şube Başkanı Ercan Dereli MESS yönetimine seslendi, "zam vakti gelince işçiyi görmez oluyorsunuz" dedi.



