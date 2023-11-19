Metin Külünk: "Vatan Partisi Kanıtları Ortaya Koydu, YÖK Gereğini Yapmalı"

Külünk, Yüksek Öğretim Kurumunu ve Diyanet İşleri Başkanlığını göreve çağırdı.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, geçtiğimiz hafta düzenlediği seri basın toplantılarıyla, akademideki FETÖ yapılanmasını gün yüzüne çıkarttı. Bursalı Şırnak Üniversitesi’ndeki fişlemeleri belgeleriyle ortaya koydu.



Özgür Bursalı’nın açıklamaları başta akademi camiası olmak üzere kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.



Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Ulusal Kanal yayınına konuk oldu. Külünk, üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasına karşı YÖK’ü göreve çağırdı.



Külünk, akademide özellikle son 3 yılda yoğun FETÖ hareketliliği gözlendiğini de söyledi.



"Biz FETÖ'yü anlayamadık" diyen Külünk, AK Parti hükümetinin FETÖ ile mücadelede atması gereken adımları sıraladı.



Öte yandan kamuoyunda “Cübbeli Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Youtube yayınında, Vatan Partisi’nin Şırnak Üniversitesindeki FETÖ faaliyetleriyle ilgili açıklamasına değindi.



Vatan partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’nın açıklamalarını hatırlatan Ünlü, üniversitelerde FETÖ’nün bitmediğini belirterek, ‘durum feci” ifadesini kullandı.



