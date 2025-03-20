MGK'da gündem: Suriye, Filistin ve Rusya-Ukrayna savaşı

MGK toplantısında Filistin'deki son gelişmeler de ele alındı. İsrail’in işgal ve soykırım politikalarına son vermesi gerektiği vurgulandı. Ateşkesin sağlanması ve Gazze’ye insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MGK'da gündem: Suriye, Filistin ve Rusya-Ukrayna savaşı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Açıklamada, “Bekamıza yönelik her türlü tehditle mücadele sürecek” ifadeleri kullanıldı.

MGK bildirisinde, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Bildiride, şehit ve gazilerin fedakârlıklarıyla ulaşılan noktada, terörsüz bir Türkiye hedefinin sağlanmasının, milli birlik ve beraberliği güçlendireceği, halkın refahını artıracağı ve kalkınmayı hızlandıracağı vurgulandı.

Bu kapsamda, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve silahsızlandırılması sürecinin titizlikle takip edileceği belirtildi.

Türkiye'nin, Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarına devam edeceği bildirildi. Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar vermeye yönelik girişimlerin yakından takip edildiği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde, barışçıl müzakerelere öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin, adil ve kalıcı bir barış için inisiyatif üstlenmeye devam edeceği belirtildi.

Bosna Hersek'in egemenliğine yönelik sarsılmaz desteğin sürdüğü belirtilirken, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarı koruma çabalarına devam edeceği ifade edildi.

Türkiye'nin jeopolitik konumu, askeri gücü ve gelişmiş savunma sanayiyle bölgesel güvenliğe katkı sunduğu belirtildi. Türkiye-AB ilişkilerinde canlanma yaşandığı ifade edilirken, Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki rolüne vurgu yapıldı.

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