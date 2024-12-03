MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı: "Özgür Bey, yolun yol değildir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de siyasi istikrarın köklü sağlam ve sağlıklı olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bazı yönlerini revize ihtiyacı hasıl olsa da yönetim hayatının artık güçlü bir bünyeye sahip olduğunu kaydetti.

CHP'nin bundan mustarip ve müşteki olduğunu bilmeyen bulunmadığını ifade eden Devlet Bahçeli, "Anladığımız ve gördüğümüz kadarıyla, CHP, fonlanmış medyası, yandaş sivil toplum kuruluşları ve sendikaları, DEM'lenmiş ortakları, kiralık kalemleri, dış bağlantıları, devlet ve bürokrasi içine gizlenmiş eski tüfek ayak takımı, demokratik yollardan sonuç alamayacaklarına dönük ortak bir kanaat içine yuvarlanmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli, CHP'nin, halktan umudunu kestiğini söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hemen seçim çağrıları yapsalar da CHP yönetiminin gözü başka kaşı başka oynamaktadır. Her gün farklı kisveye bürünen çıkar gruplarının artan rekabetine, azgın hiziplerin çadır tiyatrosuna dönen CHP'nin demokrasi dışı arayışların düşünü kurduğunu ifade etmek hatalı değildir. Disiplinsiz teğmenleri savunan, laik-anti laik kutuplaşmasını sahneye çıkaran, rejim değiştirmekten bahseden, ekonomik sorunları sistem ve devlet sorununa tahvil eden, ülkede istikrarsızlık ortamı varmış gibi iddiada bulunan, her 4 gençten 3'ünün ülkemizden gitmek istediğini gafilce ileri süren, İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız başta olmak üzere hukuk insanlarımıza edepsizce saldıran ve avukatlık mesleğini aşağılayan, CHP'li belediyelerin vergi borçlarını ve SGK primlerini ödememesini dayatan, milletimizin hassasiyetlerini kaşıyan, sinir uçlarına basan ve sürekli hukuk ihlali yapan Özgür Özel ve ekibinin vesayet nöbeti tutmuş, ara rejim merakı sarmıştır. CHP, genetik mirasına sarılarak eski hastalığının pençesine düşmüştür. Özgür Bey, yolun yol değildir. Ağzının ayarı hepten bozuktur. Ne sözün söz, ne de siyasetin adam gibi siyasettir. Eğer demokrasiyi kesintiye uğratacak yeni bir cunta hedefindeyseniz, ki buradan baktığımızda bunun pek çok delili vardır, o halde bunun sonuçlarına değil şahsınız, yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır."

"SANDIKTA ADAM OLMAYA ÇALIŞINIZ"

Devlet Bahçeli, 1967, 1968 nesli olarak Türkiye gerçeğini çok iyi tanıyan ve onunla mücadelesini sürdüren bir davanın neferleri, askerleri, mensupları olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"CHP siyasi iktidarı halkın sevgisiyle değil, birçok kuruluşun tahrik ve teşvikiyle, sokaklara çağrısıyla beslenerek, ara rejimlerle iktidar sevdasına kapılmış bir tüzel kişilik olarak Atatürkçülük kavramının altında saklanarak, yoluna devam ediyor. Açıkça söylüyorum, CHP 67, 68 sonrasında fikir kulüplerini, DEV-GENÇ, DEV-YOL'u, DHKP-C'yi kullanarak iktidar yolunu aramıştır. 12 Eylül'den sonra bu sefer PKK, PYD ve buna benzer bölücü unsurlarla teşvik ve birlikte olarak milleti sokağa çağırma, oradan da kendilerine uygun bir ortamı yakalama çabası içerisine girmiştir. Bu yanlıştır, bunlar denenmiştir. Sokaklar değil, sandıkta adam olmaya çalışınız.

Biz ya silah ya siyaset derken, CHP'yi de ihmal etmediğimiz bilinmelidir. Orta Doğu'nun çatışma ortamını ve kanlı boğuşmalarını ülkemize ithal etmeyi planlayan, demokrasiyi musalla taşına yatırmayı aklından geçiren kim ya da kimler varsa, tavsiyem önce bizi ezmeleri, önce bizi geçmeleridir. Bu can bu bedende durduğu müddetçe, Cumhur İttifakı milletiyle yekvücut olduğu sürece darbe sevdalısı CHP'nin ve onun antidemokratik destekçilerinin göreceği rüya sadece kabustur, sadece karanlıktır, sadece felakettir."