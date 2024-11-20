MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK, Kürtleri temsil edemez"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yine dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçeli, "Dün teröristbaşının yoldaşı olanlar şimdi ABD'nin uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK, Kürtleri temsil edemez"
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PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla tartışma yaratan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları merakla bekleniyordu.

Devlet Bahçeli, partisinin meclis grubunda konuştu. Tartışma yaratan açıklamalarına göre daha düşük tonda konuşması dikkat çekti.

BAHÇELİ'DEN PKK'YA KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın Kürtleri temsil edemeyeceğini vurguladı. PKK destekçisi ABD’yi işaret ederek, “Biden’ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK, Kürtleri temsil edemez" - Resim : 1

Devlet Bahçeli konuşmasında, "Şimdi açıkça görüldü ki bir adım ileti gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin birlik olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım." ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK VAR MI?

MHP lideri, Öcalan çıkışı sonrası artan "Cumhur İttifakı’nda çatlak olduğu" iddialarına da tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, "Son günlerde tartışmaların odağında yer alan bazı açıklamalarımdan sayın Cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran, aramızda bir anlaşmazlık çıkıp çıkmadığını yorumlayan zevata diyeceğim öz itibarıyla şudur: Mevzubahis vatan, millet ve devlet-i edeb müddetse Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimizdir." dedi.

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