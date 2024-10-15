MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklama: "Mevkii ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah etmeyiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, konuşmasında yeni anayasa çalışmaları ve anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili tartışmalar hakkında da konuştu.

Yeni yüzyılı yeni bir anayasayla taçlandırmanın hedefleri olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, anayasaların sadece bir devletin hukuki statüsü olmayıp, aynı zamanda devlet içinde siyasi iktidarı ve toplum içinde de devlet iktidarını sınırlandıran belgeler olduğunu kaydetti.

1982 Anayasası'nın raf ömrünü doldurduğunu belirten Devlet Bahçeli, geniş katılımlı, kapsayıcı, sivil ve demokratik nitelikli, insan hak ve özgürlüklerine dayanan, devlet ve millet uyumunu yeni yönetim sisteminin muhtevasında hukuken daha da tahkim eden bir anayasayla milli varlığı istikbale taşıma kararlığında olduklarını kaydetti.

Yeni anayasa sürecinin siyasi hırsların, dogmatik bakışların, ideolojik takıntıların, etnik ve mezhebi dürtülerin, Cumhuriyet'in kuruluş esaslarıyla hesaplaşmanın veçhesi ve vesilesi görülemeyeceğini, telaffuz dahi edilemeyeceğini dile getiren Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Daha doğmadan yeni anayasa hazırlığını ve heyecanını sakatlamanın sakıncaları saymakla da bitirilemez. Bilhassa Anayasa'nın ilk dört maddesi her türlü tartışmanın ve arayışın dışındadır. Çünkü ilk dört madde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kilidi, kurucu kimliği, varlık ve birlik simgesidir. Anayasa'da imtiyazlı bir zümre halihazırda bile yoktur. İlk dört maddede açılacak bir gediğin duracağı yer de yoktur. 'Devletin ülkesi ve milleti olmaz' diyenlere sesleniyorum, bu iddianın teknik, akademik, fikri, siyasi ve hukuki hiçbir bağlayıcılığı ve ikna edici yönü bulunmamaktadır. Devletin ülkesi vardır, o da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır, o da Türk milletidir. Devlet, pozitif hukukun yürürlükte olduğu normlar sistemidir. Bu sistem ülke, insan topluluğu ve egemenlik üzerine bina edilmiştir."

Devletin ülkesel birliktelik olduğunu söyleyen Bahçeli, var olan bir devlet eğer toprağını, yani ülkesini kaybederse, devlet vasfını kaybedeceğini vurguladı. Devletin, ülkesini kazanma yollarının da belli olduğunu onlarında keşif, fetih, işgal, ilhak ve devir olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın ilk dört maddesini sulandırmak, demokratik bir angajmanın neticesi olmayıp gizli saklı emellerin tezahürüdür. Buna izin veremeyiz, buna seyirci kalamayız, mevkii ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah etmeyiz. Anayasanın ilk dört maddesiyle meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır ve bizim de onlarla görülecek hesabımız olacaktır."

Devlet Bahçeli, daha sonra Anayasa'nın ilk dört maddesini kürsüden okudu.