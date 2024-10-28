MHP ve DEM Parti aynı söylemde birleşti! Bölgesel kaosu açılıma bahane ettiler

Bölgedeki tehditler, ABD'nin yeni açılım planına bahane edilmeye çalışılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin "bölgemizde kaos var" diyerek DEM Parti'ye uzattığı el, DEM Parti tarafından da aynı sloganla karşılandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temenni ve teklifidir." demişti.

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da "Bu kriz ve kaostan çıkışın en önemli yolu, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesidir." dedi.

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'yle aynı gerekçeyi bahane ederek yeni açılımın yolunu döşedi.

Tuncer Bakırhan, "Biz de Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin, birbirlerinin hakkına, hukukuna saygı duymasının farz olduğunu söylüyoruz. Biz de buna inanıyoruz. Biz de geçmişte defalarca şahitlik yaptığımız gibi Türk ve Kürtlerin tarihsel iş birliklerinin çok önemli süreçlere sebebiyet verdiğini ve Türkiye halklarına kazandırdıklarına defalarca şahitlik yaptık. Şimdi bu tarihsel Kürt ve Türk ilişkilerinin demokratik bir zemine, anlayışa kavuşması gerektiğini belirtmek istiyoruz." dedi.