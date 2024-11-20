MHP'de sıcak gelişme! 3 milletvekilinin istifası istendi

MHP'de önemli bir gelişme yaşandı. MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının istendiği açıkladı. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan paylaşım geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
MHP'de sıcak gelişme! 3 milletvekilinin istifası istendi
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Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeyle ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Semih Yalçın, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının istendiğini bildirdi.

Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Milletvekilimiz Sönmez'in, Akgül'ün ve Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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