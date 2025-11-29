MHP'den Papa 14. Leo ziyaretine tepki

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyareti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sert eleştirileriyle karşılandı.

27 Kasım’da başlayan ve 2 Aralık’a kadar sürecek olan Türkiye ziyareti kapsamında, Katolik lider cumartesi sabahı ilk olarak Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti.

Ardından rotasını Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne çeviren Papa, burada kilise ve Hristiyan cemaatlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Papa 14. Leo, bu temaslarından önce, 1. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla İznik’te düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul’a geri dönmüştü.

MHP’DEN ZİYARETE YÖNELİK AĞIR ELEŞTİRİLER

Kamuoyunun yakından takip ettiği bu ziyarete, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’dan X hesabı üzerinden sert bir tepki geldi.

Yalçın, paylaşımında, Papa'nın Türkiye ziyaretinin "Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihi, hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen" bir etkinlik olarak değerlendirildiğini ve "bir tür şova dönüştürüldüğünün görüldüğünü" ifade etti.

Semih Yalçın, özellikle İznik'te gerçekleşen ayine vurgu yaparak, "Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir" dedi. Yalçın, bu ayinin amacını "Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır" ifadeleriyle açıkladı.

