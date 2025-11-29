Derbide bir ilk! Fenerbahçe-Galatasaray maçı iki spikerli yayın seçeneğiyle ekranlarda

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi günü futbol tarihimizde bir ilke sahne olacak. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, mücadeleyi izleyicilere çift spikerli anlatım alternatifiyle sunacak.

Yayıncı kuruluştan yapılan resmi açıklamaya göre, Kadıköy’deki dev derbi, tecrübeli spikerler Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un sesinden ekranlara taşınacak.

İzleyiciler, televizyon kumandalarında yer alan dil seçeneğini kullanarak arzu ettikleri spikerin anlatımıyla karşılaşmayı baştan sona takip etme imkanına sahip olacak.

Dev derbi, aynı zamanda Türkiye'de yayıncılık standartlarını yukarı çeken teknolojik yeniliklerle izleyiciyle buluşacak. Müsabakada, ülkemizde ilk defa 9 adet ağır çekim (Slow motion) kamerası kullanılacak.

Bu özel kameralara ek olarak, 1 örümcek kamera ve 1 drone dahil olmak üzere toplam 32 kamera ile kritik mücadele ekranlara yansıtılacak. Bu teknolojik donanım sayesinde, derbinin her anı en ince detayına kadar takip edilebilecek.

