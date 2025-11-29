Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır konuştu: “Yaptıklarımız yalnızca bir fragman, daha yeni başlıyoruz”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından organize edilen ve iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleşen "Sanayiyle Büyüyen Türkiye - ASKON 2053 Vizyon Zirvesi", Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerinin masaya yatırıldığı stratejik bir platforma dönüştü.

Zirve boyunca; küresel rekabet gücünden sürdürülebilir sanayi stratejilerine, dijital dönüşümden üretimde inovasyona kadar pek çok kritik başlık detaylıca ele alındı.

GELECEĞİN İNŞASINDA GÜÇLÜ ORTAKLIK

Zirvede "Türkiye'nin Geleceği: Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, etkinliğin Türk sanayisinin geleceğini şekillendirmedeki rolüne dikkat çekti. Organizasyonun kurumsallaşarak Türkiye'nin kalkınma serüvenine eşsiz katkılar sunması temennisinde bulunan Kacır, ASKON ile olan köklü iş birliğine vurgu yaptı. İş dünyasıyla kurdukları güçlü bağı, "Karşılaştığımız her sınamada, her meydan okumada, her zorlukta sizlerle, ASKON üyesi iş insanlarımızla, müteşebbislerimizle omuz omuza verdik, sırt sırta verdik ve büyük başarı hikayelerini hep birlikte bugüne kadar hayata geçirdik." sözleriyle özetledi.

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Bakan Kacır, bugüne kadar sanayi ve teknoloji alanında katedilen mesafeyi, gelecekte yapılacakların bir önizlemesi olarak nitelendirdi. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde çok daha büyük hedeflere yelken açıldığını belirten Kacır, şu iddialı ifadeleri kullandı: "Şimdiye kadar yaptıklarımız, bundan sonrasında yapacaklarımızın ancak fragmanı niteliğindedir. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Şüphesiz bu yolculuğun en önemli başlıklarından biri Milli Teknoloji Hamlesi."

Milli Teknoloji Hamlesi'ni, Türkiye'nin kritik teknolojilerde dışa bağımlılığını sona erdirecek bir 'tam bağımsızlık yolculuğu' olarak tanımlayan Kacır, bu kavramın altını şu sözlerle doldurdu: "Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri ve hizmetleri rekabetçi şekilde kendi imkanlarıyla, kendi yetkinlikleriyle, kabiliyetleriyle geliştirebilmesinin, üretebilmesinin ve dünyaya sunabilmesinin yolculuğu. Milli Teknoloji Hamlesi, en kısa tarifiyle tam bağımsız Türkiye yolculuğu."