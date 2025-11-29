Eskişehir’de otelde yangın paniği! 152 kişi tahliye edildi!

Eskişehir, Yenibağlar Mahallesi'nde sabah saat 10.30 sularında hareketli dakikalar yaşandı. İsmet İnönü-1 Caddesi ile Hacı Hüsnü Sokak'ın kesişim noktasında faaliyet gösteren bir otelin zemin katındaki restoranda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşletmenin mutfak bölümünde başlayan alevler kısa sürede etkisini gösterdi.

152 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mutfak bölümünden yükselen alevler büyüdükçe, ortaya çıkan yoğun duman dalgası hem otelin iç kısımlarına hem de çevredeki diğer ticari işletmelere hızla yayıldı. Dumanın binayı sarmasıyla birlikte otelin yangın alarmları devreye girdi. Otel yönetimi acil durum protokollerini uygulayarak, tesiste konaklayan 152 kişiyi tedbir amaçlı olarak hızla tahliye etti. Binadan dışarı çıkarılan vatandaşların, yoğun dumandan korunmak amacıyla ağız ve burunlarını kapatarak binadan uzaklaşmaya çalıştıkları gözlendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi. Olay mahalline kısa sürede polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilgili kurumların personelleri intikal etti. Emniyet güçleri çevre güvenliğini sağlayarak riskli alana girişi engellerken, itfaiye ekipleri yangına müdahale başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda alevler, otelin konaklama birimlerine ve bitişik nizamda bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında ortaya çıkan dumana maruz kalan iki otel personeli rahatsızlandı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini gerçekleştirdiği çalışanlar, tedbir amaçlı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yetkililer, paniğe neden olan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere kapsamlı bir inceleme başlattı.