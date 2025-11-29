Bakan Bayraktar duyurdu: “Doğal gazın yarısını Lng olarak alabilir hale geldik”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğalgaz kaynakları ve tedarik stratejileri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, enerji arz güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmalarda, sadece yerli üretime odaklanmadıklarını, aynı zamanda kaynak sağlayan ülkeleri ve tedarik rotalarını çeşitlendirerek stratejik bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

KAPASİTEDE BEŞ KATLIK REKOR ARTIŞ

Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısına dair detayları aktaran Bayraktar, ülkenin halihazırda ikisi kara terminali, üçü ise Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere toplam beş farklı tesisten LNG temin edebildiğini belirtti. Bu alandaki kapasite artışına dikkat çeken Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikası’nı hayata geçirdiğimiz 2016 yılında günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitemiz, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe erişti" ifadelerini kullandı.

Altyapı yatırımlarının bir sonucu olarak gemilerle yapılan sevkiyatın toplam tedarik içindeki payının ciddi oranda arttığına işaret eden Bakan Bayraktar, gelinen son noktayı şu sözlerle özetledi: "Bugün itibariyle Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi"

Türkiye genelinde doğalgaz tüketiminin zirve yaptığı dönemlere ilişkin verileri de paylaşan Bayraktar, en yoğun günlerde ortalama günlük ihtiyacın 330 milyon metreküp seviyelerine çıktığını hatırlattı. Mevcut LNG altyapısının hane halkının ısınma ihtiyacını karşılama noktasındaki yeterliliğine değinen Bayraktar, "LNG kapasitemiz, tüketimin zirve yaptığı en soğuk kış günlerinde dahi vatandaşlarımızın evlerinde ihtiyaç duyduğu doğal gaz miktarının tamamını karşılayabilecek ölçüde" dedi.

GİRİŞ NOKTALARI VE TOPLAM KAPASİTE GENİŞLEDİ

Sadece gazlaştırma kapasitesinin artırılmadığını, aynı zamanda ulusal doğalgaz şebekesine gaz akışı sağlayan giriş noktalarının sayısının da 14'e yükseltildiğini bildiren Bayraktar, sözlerini şu teknik verilerle noktaladı: "Toplamda günlük gaz alma kapasitemizi 495 milyon metreküpe yükseltmiş olduk"